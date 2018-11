Sie sieht einfach verdammt gut aus! Sarah Lombardi (26) ist in der Form ihres Lebens – und das strahlt sie auch aus. Neben dem täglichen Schwitzen im Fitnessstudio wuppt die Sängerin scheinbar ganz nebenbei auch noch mehrere TV-Projekte, ihre Gesangskarriere sowie ihren Mama-Alltag. In einem Interview mit Promiflash verriet sie ihr Geheimnis, wie sie es schafft, täglich an ihre sportlichen Grenzen zu gehen.

"Man muss diesen Knackpunkt finden, wenn man merkt, der Körper fängt jetzt wirklich an, darauf zu reagieren. Bei mir ist es der Sport, der mir unheimlich gut tut", verriet die 26-Jährige Promiflash beim 50. Geburtstag der Marke "kinder". Dabei gestand sie, dass es nicht immer leicht sei, sich für das tägliche Work-out zu motivieren: "Manchmal ist es echt Überwindung, aber wenn ich sechs Stunden lang im Shuttle gefahren bin, dann freue ich mich danach richtig, mich zu bewegen."

Natürlich gönnt sich die Mutter des kleinen Alessio (3) aber auch ab und zu eine Belohnung für das harte Training und gestand, dass sie eigentlich sogar eine ziemlich große Naschkatze ist: "Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Süßigkeiten und Schokolade essen." Trotzdem versuche sie, bewusst und diszipliniert zu bleiben. Und genau mit dieser Balance schafft es die Musikerin, sich so fit zu halten.

