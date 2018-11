Guckt mal, wer hier badet! Dieser süße Knirps tollte vor 29 Jahren unbeschwert in einem gigantischen Becken voller bunter Kugeln. Die dunklen Haare zur Palme gebunden, strahlt die Kleine mit großen dunklen Augen zuckersüß in die Kamera. Und wie das nächste Foto enthüllt, stürzt sich diese Dame auch heute noch gerne ins Bällebad. Nur ist sie heute wasserstoffblond und inzwischen selbst Mama. Denn auch, wenn sie als Kind kaum zu erkennen ist: Hier badet Daniela Katzenberger (32) in einem Meer aus Plastik.

"Manche Dinge ändern sich nie", schreibt der Reality-Star neben den Instagram-Post, der Dani lachend im Alter von drei oder vier Jahren in einem Meer bunter Bälle zeigt. Der Schnappschuss stammt von 1989. Und schon der nächste Klick – oder etwas Geduld bei ihrer Instagram-Story – führt die Follower dann in eine fast identische Kulisse, nur ist die kleine Daniela zwischen den bunten Kugeln etwas erwachsener geworden, denn dieses Foto ist brandneu und erst in diesem Jahr entstanden.

Auch die Fans der Katze fühlen sich von den Aufnahmen offenbar in die Vergangenheit zurückversetzt. "Find ich mega …" lobt ein Follower, ein anderer bemerkt augenzwinkernd: "Oh Gott, die haben dich vergessen". Wirklich auf den Punkt bringt es jedoch ein Dritter. Sein Fazit: "Fürs Bällebad wird man nie zu alt!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Getty Images Daniela Katzenberger bei der 1Live-Krone in Bochum

