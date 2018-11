Sie leisten sich ein regelrechtes Beauty-Battle: Seitdem Meghan Markle (37) am 19. Mai 2018 Herzogin von Sussex wurde, steht sie im Fokus der gesamten Royal-Family. Immer wieder wird die einstige Schauspielerin mit ihrer Schwippschwägerin Herzogin Kate (36) in Sachen Style verglichen – doch so langsam geht das der Frau von Prinz William (36) gegen den Strich: Kate will jetzt ein ganz neues Stylistenteam engagieren, um sich von Meghan abzugrenzen!

Diese News soll jetzt ein Insider im Straight Shuter, Naughty but Nice-Podcast verraten haben. Demnach wolle die 36-Jährige mit der einstigen Suits-Darstellerin mithalten und alles daran setzen, ihre Position im Königshaus wieder zu festigen. "Kate möchte ihr eigenes Team zusammenstellen, Leute, die sie engagiert und mit niemand anderem aus der Familie teilen muss", erzählte die Quelle.

Die dreifache Mama wolle damit nur sicherstellen, dass ihr nicht der Rang abgelaufen wird. "Kate hat hart dafür gekämpft, wo sie gerade ist und sie würde ihre Position niemals kampflos aufgeben", berichtete der Informant weiter. So werde die Herzogin von Cambridge auch nicht mehr länger ihr Make-up alleine machen.

Getty Images Herzogin Meghan in Rotorua, Neuseeland

Clive Mason/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Neil P. Mockford/Getty Images Herzogin Kate

