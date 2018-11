War die Weihnachtsepisode von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert eine Enttäuschung? In der aktuellsten Folge der Musik-Show präsentierten Rocker Rea Garvey (45), Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) und Co. jetzt ihre liebsten Songs zum Fest. In gemütlicher Runde bei Drinks und Plätzchen trugen die Sänger ihre favorisierten Lieder vor und kamen dabei schon so richtig in Weihnachtsstimmung – unter den Stars wurde sogar gewichtelt! Doch wie kam die winterliche Sondersendung eigentlich bei den Fans an? Die Zuschauer waren im Netz eher geteilter Meinung!

Während der Show kommentierten etliche Twitter-Nutzer das musikalische Spektakel – und ließen dabei kein gutes Haar an den singenden Promis: "'Home for Christmas' wurde mir soeben ruiniert, danke" , "Okay, 'Sing meinen Song' läuft seit fünf Minuten und ich kann nicht mehr. Fremdschämen Level 1.000" und "Mir fehlen da irgendwie echte Weihnachtslieder, jetzt haben sie mir die Vorfreude eher wieder verdorben", beschwerten sich drei User über die Performances von Leslie Clio (32), Mary Roos (69) und ihren Kollegen.

Doch nicht alle Zuschauer vor den Fernsehern waren verärgert über "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"! Die andere Hälfte der Twitter-Nachrichten fiel äußerst positiv aus: "Danke für diese tolle Darbietung! Bin jetzt so sehr im Xmas-Modus, dass ich glatt das ganze Haus dekorieren will" und "Was für ein Fest! Ich hoffe, Mark Forster bringt ne Weihnachtsplatte raus", freuten sich zwei Nutzer.

MG RTL D Johannes Strate und Mary Roos bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

MG RTL D Johannes Strate und Judith Holofernes bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

MG RTL D Mark Forster bei "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert"

