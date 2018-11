Morgen findet erstmals nach sechs Jahren Pause wieder The Dome statt! Beim kultigen RTL II-Event laufen Musiker und Influencer gleichermaßen auf – und natürlich dürfen auch die Soapies aus Berlin - Tag & Nacht nicht fehlen! Einer von ihnen ist allerdings nicht als "normaler" Gast anwesend: Tim Rasch nimmt die Fans der Sendung via Instagram live mit auf den roten Teppich – jedoch nicht als Tim, sondern in seiner Rolle Nik!

Die Story: Der smarte Serien-Macho erhält von einem befreundeten Nachwuchs-DJ exklusive VIP-Tickets für "The Dome". Nik ist außer sich vor Freude und machte sich bereits auf den Weg nach Oberhausen, durfte hinter die Kulissen der Show gucken und streamt morgen über das BTN-Insta-Profil während der Veranstaltung auf IGTV. Eine völlig neue Situation für Nik-Darsteller Tim – vor allem, weil er sich für seinen TV-Charakter ganz schön verstellen muss: "Ich bin nicht ganz so selbstbewusst wie der Nik! Der macht ja schon gut viel Scheiße mit und das ist bei mir jetzt nicht so. Ich bin einfach komplett anders", verriet der 20-Jährige neulich im Promiflash-Interview.

Die Vermischung von BTN-Storyline und Realität ist nicht nur für Tim komplett neu. Besonders eines war für das gesamte Team zunächst völlig ungewohnt: "Es war für uns alle eine Herausforderung, eine längere Story mit dem Handy zu drehen – und dann auch noch im Hochformat", erklärte er Promiflash. "Als Schauspieler ist man da in seinem Bewegungsradius ja doch ziemlich eingeschränkt." Dieses Format so umzusetzen sei daher "schon krass" gewesen.

RTLII Tim Rasch, Darsteller von "Berlin - Tag & Nacht"-Nik

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Tim Rasch alias Nik von "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

