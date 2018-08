Tim Rasch und seine Berlin - Tag & Nacht-Rolle Nik haben nur wenige Gemeinsamkeiten. Seit einem Jahr mimt der 21-jährige Wahlberliner in der RTL2-Realityserie den chaotischen Draufgänger Nik Becker. Drogenexzesse, Alkoholeskapaden und Ausraster stehen für ihn an der Tagesordnung – die Dreharbeiten werden definitiv nie langweilig. Privat tickt der gelernte Altenpfleger hingegen ganz anders: "Ich bin nicht ganz so selbstbewusst wie der Nik! Der macht ja schon gut viel Scheiße mit und das ist bei mir jetzt nicht so. Ich bin einfach komplett anders", plauderte er gegenüber Promiflash aus.

