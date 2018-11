Er ist nicht nur der heißeste Fußballer des Jahres, sondern auch sowas von Single! Die Rede ist von Rúrik Gíslason. Mit seinen eisblauen Augen, seinem durchtrainierten Prachtkörper und seinem charmanten Lächeln lässt der isländische Fußballprofi die Herzen zahlreicher Fans höher schlagen. Auch bei seinen 1,1 Millionen Followern auf Instagram kommt der Hottie hervorragend an – das Herz des Frauenschwarms konnte bisher allerdings noch niemand erobern. In einem Interview verriet er jetzt: Die Liebe muss in Rúriks Leben zurzeit zurückstecken.

"Im Moment bin ich Single. Ich reise viel und arbeite sehr hart. Ich sehe schon meine Familie kaum, da ist für eine Freundin gerade keine Zeit – leider", enthüllte der 30-Jährige im Interview mit Gala. Kein Wunder, denn der attraktive Kicker steht nicht nur für die isländische Nationalmannschaft auf dem Rasen, sondern spielt auch für die Zweite Bundesliga beim SV Sandhausen in der Nähe von Heidelberg. Auch als Model ist der sportliche Schönling gefragt. An Familienplanung denkt er trotzdem dann und wann. "Ich möchte gern Kinder, aber das hat wirklich noch Zeit. Ich stehe nicht morgens auf und suche 'die Richtige'. Alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt", plauderte er weiter aus.

Erst vor wenigen Tagen sorgten Papparazzi-Pics für Schlagzeilen, die Rúrik an der Seite von Anna Hiltrop zeigten. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte er bei der Präsentation des Lambertz Fine Art Kalenders getroffen. Mit großen Augen und beinahe eingeschüchtert schüttelte Anna dem Beau auf den Fotos die Hand und posierte anschließend Arm in Arm mit ihm. Für die Fans der Blondine stand sofort fest: Die beiden würden ein perfektes Paar abgeben!

Nicolas Asfouri/Getty Images Rúrik Gíslason vor dem Spiel von Island gegen Nigeria bei der WM 2018

KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images Rúrik Gíslason, isländischer Nationalspieler

Defrance / Splash News Rúrik Gíslason und Anna Hiltrop bei der Präsentation des Lambertz Fine Art Kalenders

