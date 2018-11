Hugh Jackman (50) hat Großes vor! Der Schauspieler feierte mit Filmen wie X-Men und "Wolverine" internationale Erfolge und gehört längst zu den bekanntesten Namen seiner Branche. Am vergangenen Montag versprach der zweifache Familienvater seinen Followern im Netz zuletzt eine große Ankündigung – nun lüftete er sein Geheimnis. Wider Erwarten kündigte der Hollywood-Star jedoch kein neues Filmprojekt an. Stattdessen wird Hugh im kommenden Jahr als Sänger auf Welttournee gehen!

In der Today Show verriet der 50-Jährige jetzt, dass er im Rahmen einer weltweiten Tour seine Lieblingslieder aus Musical-Filmen wie "The Greatest Showman On Earth" und "Les Misérables" sowie aus seinen Auftritten am Broadway zum Besten geben wird. "Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung", offenbarte der Australier mit einem breiten Grinsen. Er werde singen, tanzen, Geschichten erzählen und einfach eine große Party auf der Bühne feiern. Unterstützt wird er dabei unter anderem von einem Live-Orchester sowie über 30 Sängern und Tänzern.

Zusammen mit seiner Crew wird der "Australia"-Darsteller insgesamt 31 Städte innerhalb von zwei Monaten besuchen. Unter anderem macht er dabei auch an drei deutschen Standorten Halt. Der Auftakt der Tournee findet am 13. Mai 2019 in Hamburg statt, enden soll das Spektakel am 20. Juli 2019 in Los Angeles.

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman in San Francisco

Getty Images Hugh Jackman bei den Aacta International Awards 2018 in Los Angeles

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman in Colorado

