Dieser Abend war tränenreich! In der zweiten Folge von Sylvies Dessous Models bat Moderatorin Sylvie Meis (40) ihre acht verbliebenen Kandidatinnen zum großen Make-over. Während ein Teil der Mädchen ein paar Zentimeter Haare verlor, bekamen andere eine farbliche Veränderung. Die meisten Mädels waren mit dem Ergebnis der Stylingprofis auch mehr als zufrieden, aber für Julia brach eine Welt zusammen. Beim Blick in den Spiegel war die Mühlhausenerin schockiert: Ihrer Meinung nach sehe sie nach dem Umstyling wie eine Gangster-Braut aus!

Modelchefin Sylvie verpasste den Haaren der 21-Jährigen einen neuen farblichen Glanz. Statt einfachem Blond erstrahlte die Mähne der Thüringerin nach der Beauty-Behandlung in "Strawberry Blond", einem Ton, der leicht ins Rötliche geht. Auch, wenn sich ihr Look nur wenig geändert hatte – Julia gefiel es überhaupt nicht. Die Kandidatin sah aufgrund ihres neuen Stylings sogar ihre Gewinnchancen in Gefahr: "Das passt einfach nicht zu mir. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich fühle mich nicht mehr sexy. Vorher sah ich aus wie ein Topmodel und jetzt wie eine Gangster-Braut", ließ die Castingshow-Kandidatin ihren Gefühlen freien Lauf.

Auch, wenn Julia mit ihrem neuen Styling alles andere als glücklich war, sicherte sie sich einen Platz im Finale. Beim sexy Video-Shooting mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) konnte sie Sylvie überzeugen. Gegen Mirjana, Tahnee, Alina, Susanna und Graziella kämpft die Heidelbergerin nächste Woche nun um den Gewinn der Modelshow.

MG RTL D Die Kandidatinnen von der RTL-Show "Sylvies Dessous Models" am Set

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia B., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D Sylvie Meis und Sebastian Pannek am Set von "Sylvies Dessous Models"

