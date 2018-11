Da ist jemand ganz offensichtlich mit Leib und Seele berufstätig! Kein Wunder: Immerhin gehört Amy Schumer (37) aktuell zu den erfolgreichsten Komikerinnen. Zurzeit ist die "I Feel Pretty"-Darstellerin sogar auf Tour, bei der sie ihre Fans mit ihren Stand-up-Shows vom Hocker haut. Mittlerweile fällt ihr das Sprücheklopfen allerdings etwas schwerer, denn: Die Ulknudel und ihr Gatte Chris Fischer erwarten ihr erstes Kind – und dieser Umstand macht sich bei der Schauspielerin auch in der Magengegend bemerkbar!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Amy ein Video, das sie während der Autofahrt zu ihrer Show in Westchester County im US-Bundesstaat New York zeigt. Dabei ist ihr allerdings nicht etwa vor Aufregung flau im Magen: Die werdende Mutter leidet an starker Übelkeit! "Ich liebe es, Stand-up-Auftritte zu machen, und zwar mehr als alles andere und ich hasse es, welche absagen zu müssen", verkündet die tapfere Bühnen-Ikone.

Die letzten Shows habe sie für sich so bequem wie möglich gestaltet: Ihre lustigen Anekdoten erzählte sie einfach in Jogginghose und Pantoffeln. Aus gesundheitlichen Gründen werde sie einige Shows trotzdem verschieben müssen – bis sie sich "wieder menschlich" fühlt.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer

Getty Images Amy Schumer in New York

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

