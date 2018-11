Bei Marco Reus (29) und seiner Freundin Scarlett Gartmann (25) ist der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs. Erst vor wenigen Wochen teilte das Paar seinen Followern die erfreuliche Neuigkeit mit und wurde danach mit Glückwünschen überhäuft. Doch trotz großer Freude machten sich einige Fans auch Sorgen um die werdende Mama – der Grund: Sie reitet während der Schwangerschaft. Nun äußerte sich Scarlett selbst zu dem Thema.

In seiner Instagram-Story postete das Model am Mittwoch eine Reihe von Fotos, die es wieder mal auf dem Rücken eines Pferdes zeigen. In einem langen Statement bezog die Beauty dann Stellung zu der Annahme, dass Reiten für Schwangere gefährlich sei. "Natürlich ist es immer ein Risikosport, bzw. sicherlich gefährlicher als andere Sportarten und man sollte es nicht übertreiben. Aber solange es einem gut geht und man auf seinen Körper hört, macht man, denke ich, nichts falsch", erklärte sie in einem langen Statement.

Die Gesundheit ihres Kindes hat für die 25-Jährige aber selbstverständlich oberste Priorität. "Das Wichtigste ist, dass einem selbst und vor allem dem Baby bei allem, was man tut, gut geht", lautete ihr Schlusswort.

Instagram / marcinho11 Marco Reus und Scarlett Gartmann

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Model

