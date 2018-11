Schwanger in New York! Im Promi Big Brother-Container ließ sie im August die Baby-Bombe platzen, mittlerweile bereitet Sophia Vegas (31) alles für die Geburt ihres ersten Töchterchens vor. Bis es so weit ist, genießen die Reality-TV-Beauty und ihr Liebster Daniel Charlier die ihnen verbleibende Zweisamkeit. Allerdings kann Sophia trotz Schwangerschaft nur schwer die Arbeit ruhen lassen – und so hat Dan seiner Angebeteten kurzerhand einen Trip kredenzt.

Der Papa in spe entführte die werdende Mama in den bereits feierlich geschmückten Big Apple: "Unglaublich schön zur Weihnachtszeit", schwärmte Sophia in ihrer Instagram-Story und teilte eine Momentaufnahme eines romantischen Couple-Dinners. Die 31-jährige Wahl-Amerikanerin feiert sogar eine Premiere: "Mein erster Trip nach New York. Danke, mein Liebster, für diese wundervolle Überraschung!", freute sie sich.

Schon Anfang November hatte Sophia ausgeplaudert, dass ihr Partner sie regelmäßig zur Erholung zwingen müsse: "Er ist derjenige, der sieht, wenn ich müde bin. Und der mich stoppt und sagt: Es ist Feierabend." Die Auszeit in New York tut der Blondine also mit Sicherheit gut. Oder was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Die Weihnachtsdekoration in New York

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft

