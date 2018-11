Rührende Zeilen vom Ehemann! Chrissy Teigen (33) hat in John Legend (39) ihren absoluten Traummann gefunden. Die Autorin und der Sänger sind bereits seit fünf Jahren verheiratet. Im Mai dieses Jahres krönten die beiden ihr Glück mit einem zweiten Sprössling. Obwohl die frischgebackenen Zweifach-Eltern mit Tochter Luna Simone (2) und Sohn Miles Theodore alle Hände voll zu tun haben, lassen die Turteltauben auch ihre Beziehung nicht schleifen. Anlässlich Chrissys heutigem Geburtstag findet ihr Liebster erneut süße Worte für die Beauty!

Das amerikanische Model feiert heute seinen 33. Ehrentag. Auf Instagram gratuliert ihr Angetrauter der Schönheit in zwei einfachen, aber herzerwärmenden Zeilen: "Heute ist Chrissys Geburtstag! Ich liebe dich, meine Queen!" Johns Post bewegt auch seine Fans. Zwei verzückte Follower schreiben in den Kommentaren unter anderem: "Du liebst sie wirklich, halt sie bloß fest" oder "Happy Birthday an Chrissy. Sie ist so perfekt, du Glückspilz!"

John lässt kaum einen Moment aus, um der Welt zu zeigen, wie viel ihm die Mutter seiner Kinder bedeutet. 2013 widmete der Musiker ihr sogar seinen Megahit "All of Me". Was haltet ihr von Johns Liebesbeweisen? Stimmt in der Umfrage ab!

Rob Rich/WENN.com Chrissy Teigen und John Legend Ende April 2018 auf einer Gala

Anzeige

Tony Clark / SplashNews.com John Legend und seine Frau Chrissy Teigen, September 2018

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den GQ Men of the Year Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de