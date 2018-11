Am Mittwochabend flimmerte die erste Folge der neuen Doku-Reihe "Hier & Jetzt" über die deutschen Fernsehbildschirme. Im Rahmen der Sendung gewähren todkranke Menschen den Zuschauern einen Einblick in ihren Alltag. So auch Patrizia: Sie leidet an Multipler Sklerose und Brustkrebs – ihre Lebensfreude hat sie aber trotzdem nicht verloren. Mit ihrer Geschichte und ihrer positiven Einstellung möchte sie anderen Menschen Mut machen.

Patrizia sieht sich als eine Art Vorbild und möchte zeigen, dass man sein Leben trotz tragischer Schicksalsschläge positiv gestalten kann – vor allem mit der Unterstützung von Freunden und der Familie. "Viele verschließen sich und lassen keinen nahestehenden Menschen an sich ran. Ich möchte zeigen, dass es auch anders geht", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sich dem Fernsehpublikum zu öffnen und so intime Einblicke in ihren Alltag zu geben, ist der 33-Jährigen nicht schwergefallen: "Es hat mich nicht allzu große Überwindung gekostet, da ich ein sehr offener Mensch bin und ich mich so gezeigt habe, wie mein Leben ist."

Die Düsseldorferin ist eine echte Kämpferin. Obwohl die behandelnden Ärzte ihr höchstens zwei Jahre in Aussicht gestellt haben, gibt Patrizia nicht auf. Sie möchte für ihr Kind da sein: "Mein Sohn hat Angst, jedoch gebe ich alles, um, solange es geht, bei ihm zu bleiben. Ich will ihm im Hier und Jetzt Sicherheit und Liebe schenken", betonte sie.

Instagram / pantera3006 Patrizia im Krankenhaus, November 2018

Instagram / pantera3006 Patrizia in London, November 2018

Instagram / pantera3006 Patrizia und ihr Sohn Alessio, November 2017

