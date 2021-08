Patrizia hat richtig abgespeckt! 2018 machte die Influencerin in der Dokureihe Hier & Jetzt auf sich aufmerksam: Sie leidet an Multipler Sklerose – außerdem wurde bei ihr vor einigen Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Im Netz gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke, wie sie versucht, gegen ihr Schicksal anzukämpfen. Nun teilte die Mutter eines Sohnes aber ganz andere Nachrichten mit ihren Fans: Sie hat 14 Kilo abgenommen.

In einem Instagram-Beitrag verriet die ehemalige Shopping Queen-Teilnehmerin, dass sie erst seit Anfang Mai damit begonnen habe, mehr auf ihr Gewicht zu achten. Dass sie in dieser kurzen Zeit so viel abgenommen hat, verdanke sie dem intermittierenden Fasten, wie sie auf Nachfrage von Promiflash erklärte. Das heißt, dass Patrizia 16 Stunden am Tag fastet und nur in den restlichen acht Nahrung zu sich nimmt. Den Zeitraum, in dem sie isst, kann sie selbst auswählen: "Ich verzichte auf nichts, aber esse in Maßen." Zudem trinke sie täglich zwei bis drei Liter Wasser.

Doch wieso will Patrizia überhaupt abnehmen? Gegenüber Promiflash plauderte sie aus, dass sie wegen der Gesundheitslage und der damit verbundenen häuslichen Isolation so viel zugenommen habe, dass sie sich in ihrer Haut richtig unwohl gefühlt habe. Mit dem Abnehmen will sie es aber auch nicht auf die Spitze treiben: "Ich versuche, mich nicht unter Druck zu setzen, weil es eher kontraproduktiv für mich ist, aber noch fünf Kilo weniger wären toll, um mich etwas von meinem Bauch zu verabschieden, der mir beim Schuhezubinden in die Quere kommt."

Instagram / pantera3006 Patrizia im August 2021

Instagram / pantera3006 "Hier & Jetzt"-Star Patrizia im Januar 2021

Instagram / pantera3006 Patrizia im Mai 2020

