Der Hier & Jetzt-Star Patrizia gibt ein Gesundheitsupdate. Durch die Dokureihe ist die Beauty aus Düsseldorf bekannt geworden. Darin sprach sie offen über ihre Brustkrebserkrankung und ihre Krankheit Multiple Sklerose. Die Ärzte gaben ihr 2018 nur noch ein bis zwei Jahre zu leben. Die junge Mutter dokumentiert seither fleißig ihren Alltag im Netz und zeigt sich stets positiv. Nun erzählte Patrizia gegenüber Promiflash wie es ihr momentan geht.

Aktuell befindet sich die Brünette im Italienurlaub. Obwohl ihr das Klima dort sehr gut bekomme, habe sie mit Krämpfen, Juckreiz und Schmerzen zu kämpfen. "Manchmal passiert es auch, dass meine Beine blockieren und ich nicht mehr laufen kann", schildere Patrizia im Gespräch mit Promiflash. Doch davon lässt sich die toughe Influencerin offenbar keinesfalls unterkriegen.

"Ich bin hier so toll abgelenkt, dass ich ganz schnell auf andere Gedanken komme und dann alles nur noch halb so schlimm ist", erklärte sie im weiteren Promiflash-Interview und zeigte sich dabei zuversichtlich. In Italien besucht Patrizia einige ihrer Familienmitglieder, wie man auf Social Media mitverfolgen kann.

Instagram / pantera3006 Patrizia, "Hier & Jetzt"-Bekanntheit

