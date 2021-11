Influencerin Patrizia leidet an Multipler Sklerose und Brustkrebs. Im Jahr dieser Diagnosen, 2014, gaben ihr die Ärzte zum Teil nur noch ein Jahr zu leben. Das ist inzwischen sieben Jahre her. Promiflash trifft die Powerfrau im Scandic Hotel Potsdamer Platz in Berlin zum Interview und erfährt, dass Patrizias Lebenserwartung inzwischen die einer gesunden Frau ist. "Die Ärzte sagen selber zu mir immer, ich bin ein Phänomen und sie hätten das, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Und die haben halt gesagt: 'Du bist unser Wundermädchen'", verrät die einstige Shopping Queen-Gewinnerin.

