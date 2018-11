Wie fühlt es sich an, wenn man nur noch wenige Tage zu leben hat? Dieser Frage ist RTL II auf den Grund gegangen – und hat beeindruckende Antworten erhalten. In "Hier & Jetzt" begleitet der Sender vier junge Menschen, die sterbenskrank sind. Jeder von ihnen leidet an einer unheilbaren Krankheit und weiß, dass seine verbleibende Zeit begrenzt ist. Täglich werden sie mit dem Tod konfrontiert – doch keiner von ihnen verliert auch nur eine Sekunde den Lebenswillen!

In zwei Folgen stehen jeweils zwei Schicksale im Mittelpunkt. Die Persönlichkeiten faszinieren mit ihrem unglaublichen Mut, den sie trotz ihrer ungewissen, nicht mehr langen Zukunft immer beibehalten. "Hier & Jetzt" zeigt, wie Todkranke ihren Alltag meistern – stets auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Alle vier haben nur ein Ziel: "Sie wollen nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben", heißt es in der RTL II-Pressemitteilung.

In der ersten Episode, am 27. November um 22:15 Uhr, lernen die Zuschauer Hobbytänzerin Sina und Abenteurerin Susanna kennen. Beiden Frauen ist mehr als bewusst, dass ihre Existenz endlich ist. Deswegen geben sie ihr Bestes, den Rest ihres Lebens so zu verbringen, wie sie es für richtig halten. So betreut die 19-jährige Sina jeden Tag Kindergartenkinder, während es die an Darmkrebs erkrankte Susanna liebt, sich gemeinsam mit Freund Benny regelmäßig vor neue Herausforderungen zu stellen.

