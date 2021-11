Patrizia sieht ihrer anstehenden Operation offenbar total entspannt entgegen! Bereits 2014 wurden bei der Hier & Jetzt-Bekanntheit Multiple Sklerose und Brustkrebs diagnostiziert. Damit sich der Brustkrebs nicht weiter ausbreitet, wurde die Brust der Beauty amputiert und mit einer Prothese wieder aufgebaut. Dieses "Ersatzstück" stößt der Körper der Dunkelhaarigen nun aber ab, weshalb es entfernt werden muss. Von Angst vor dem Eingriff fehlt bei Patrizia aber offensichtlich jede Spur – sie tanzt ausgelassen durch die Klinik!

Via TikTok veröffentlichte die krebskranke Patrizia einen Clip, der sie kurz vor dem medizinischen Eingriff an ihrer Oberweite zeigt: Mit einem strahlenden Lächeln tänzelt die ehemalige Shopping Queen-Siegerin durch ihr Zimmer. Zuvor hatte sie ihrer Community ihr "sexy Outfit Of The Day" vorgestellt, wie ihr OP-Hemd scherzhaft benannte. Patrizia kann es offenbar kaum abwarten, den Schritt hinter sich zu bringen, wie sie bei Instagram verriet: "Ich sitze hier auf heißen Kohlen und warte darauf, dass ich gleich mit der OP dran bin!"

Etwas gedulden muss sich die Düsseldorferin dann aber doch noch. "Dauert doch was länger als geplant, aber hab für heute sowieso nichts geplant. Also alles cool", scherzte Patrizia. Direkt nach dem Eingriff möchte sie sich wieder bei ihren Followern melden. Angst, dass etwas schiefgehen könnte, hat Patrizia allerdings nicht: "Dann hab ich noch supertolle Ärzte und Schwestern, da kann alles nur noch gut gehen!"

Instagram / pantera3006 Patrizia, bekannt aus "Hier & Jetzt"

Instagram / pantera3006 Influencerin Patrizia im September 2021

Instagram / pantera3006 "Hier & Jetzt"-Darstellerin Patrizia im November 2021

