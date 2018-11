Am vergangenen Mittwoch war es so weit: Die Tochter der YouTuber Sarah (27) und Dominic Harrison (27) wurde ein Jahr alt! Seit die kleine Mia Rose (1) auf der Welt ist, teilen ihre Eltern regelmäßig die süßesten Baby- und Familien-Schnappschüsse und verzücken damit ihre Fan-Gemeinde. Da fällt die Frage, welches denn nun das schönste Foto der vergangenen zwölf Monate ist, eigentlich schwer. Papa Domi hat es gegenüber Promiflash dennoch versucht: Diese Schwarz-Weiß-Aufnahme zählt zu seinen absoluten Favoriten!

Auf dem Foto liegen sich Sarah und Mia in den Armen, wobei das Baby ein Nickerchen macht und seine Mama verträumt in die Kamera schaut. "Das ist einfach extrem innig! Es ist definitiv eines meiner Lieblingsbilder, weil es so viel Ausstrahlung hat, man muss eigentlich gar nicht so viel dazu sagen", war sich der Netz-Star kürzlich bei den Place to B Influencer Awards in Berlin sicher. Weiter erklärt der 27-Jährige aber doch noch zusätzlich, dass das Pic so viel Geborgenheit ausdrücke und es zeige einfach perfekt, was er an seinen beiden Mädels so liebe.

Sarah verriet außerdem, wo und wie das Bild entstanden ist: "Das ist in Kroatien im letzten Jahr gewesen. Wir lagen am Strand und Mia ist eingeschlafen in meinem Armen und ich liebe das! Ich war wach und lag total unbequem da, aber das war vollkommen egal!" Derzeit entstehen die Momentaufnahmen des Wonneproppens wieder in Deutschland: Anlässlich ihres Ehrentages hatte sich das Dreiergespann auf den Weg in die Heimat gemacht und damit einen sechsmonatigen Aufenthalt in Los Angeles unterbrochen.

