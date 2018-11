Glück in der Liebe sieht anders aus! Seit 2017 ist Isabell Ege (31) als Jessica Bronckhorst Teil des Sturm der Liebe-Casts. Obwohl schon viele Charaktere am Fürstenhof ihren Partner fürs Leben gefunden haben, hat die quirlige Kosmetikerin bisher kein Glück in der Liebe. Im Interview mit Promiflash offenbart die Jessica-Darstellerin jetzt, ob sie sich endlich einen Freund für ihre Serienrolle wünscht!

In der 14. Staffel der ARD-Erfolgsserie versuchte die modebewusste Jessica das Herz von Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) zu erobern. Doch der Pferdewirt fand sein Glück in der Ärztin Alicia Lindberg (Larissa Marolt, 26). Auch mit dem Fitnesstrainer Paul Lindberg, von dem sie sogar ein Kind erwartet, hatte die Blondine kein Glück. Doch Isabell findet es nicht schlimm, dass ihre Serienrolle kein Erfolg beim anderen Geschlecht hat. "Ich fände es schön, wenn Jessica nach all den Liebespleiten ihr Glück erst einmal unabhängig von einer Beziehung nur mit sich, mit ihrer Tochter und Zufriedenheit in ihrem Job finden würde. Ich glaube, Jessica ist noch nicht bereit für eine wirkliche reife Beziehung", verrät die Blondine.

Aktuell bestimmt das Liebeskarussell zwischen Joshua Winter (Julian Schneider, 28) und den Schwestern Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29) und Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) die Geschehnisse am Fürstenhof. Beide Töchter von Serienbösewicht Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 54) haben ein Auge auf den charmanten Gärtner geworfen.

Petra Schönberger / Future Image Isabell Ege und Sebastian Fischer beim exklusiven Screening des ARD Fernsehfilms Der große Rudolph i

ARD/Christof Arnold Paul Lindberg (Sandro Kirtzel) und Jessica Brockhorst (Isabell Ege) am Set von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Isabell Ege Schauspielerin der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"

