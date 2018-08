Im Finale der 14. Staffel von Sturm der Liebe bekommen Alicia Lindbergh (gespielt von Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (gespielt von Sebastian Fischer, 35) endlich ihr Happy End. Monatelang durchlebte das Paar ein ewiges Auf und Ab, denn Viktors Vater Christoph (gespielt von Dieter Bach, 54), der auch gleichzeitig Alicias Ex-Ehemann ist, wollte die Beziehung der beiden einfach nicht akzeptieren. Doch nun sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und die beiden krönen ihre Liebe mit einer Hochzeit. Für Larissa und Sebastian sind das die letzten gemeinsamen Szenen, denn die beiden Schauspieler verlassen die Serie.

In einer Pressemitteilung, die die ARD am Dienstag veröffentlichte, bestätigt der Sender den Ausstieg der beiden Hauptdarsteller. Der Abschied fällt ihnen nicht leicht, denn sie blicken gerne auf ihre Zeit am Set der beliebten Telenovela zurück. "Mein Engagement bei 'Sturm der Liebe' war eine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt in dieser Produktion beeindruckt. Jetzt ist es Zeit weiterzuziehen, aber ich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen mit", lautet das Fazit von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa. Auch ihr Kollege ist dankbar für "das großartige Team und die tolle Unterstützung".

Das romantische Jawort von Alicia und Viktor soll voraussichtlich am 15. Oktober ausgestrahlt werden und noch einmal für viel Spannung und Dramatik sorgen. Denn an ihrem Hochzeitstag sind die beiden nicht vor Turbulenzen gefeit, verraten die Macher. Was genau die Zuschauer im großen Finale erwartet, bleibt aber ein Geheimnis.

ARD/Christof Arnold Viktor (Sebastian Fischer), Christoph (Dieter Bach) & Alicia (Larissa Marolt) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) bei "Sturm der Liebe"

Dominik Bindl/Getty Images TV-Star Larissa Marolt

