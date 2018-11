Neue Liebe bei Rita Ora (28)? Erst vor Kurzem ging die Beziehung der britischen Sängerin mit dem amerikanischen Musiker Andrew Watt (28) in die Brüche. In einer Talkshow Anfang Oktober bezeichnete sich die "For You"-Interpretin öffentlich als Single. Doch ist das Solo-Dasein für die 28-Jährige nun schon wieder vorbei? Seit Kurzem soll sich die Sängerin mit Love Island-UK-Teilnehmer Eyal Booker treffen – und ihm sogar schon nähergekommen sein.

Anfang des Monats sollen die beiden dabei beobachtet worden sein, wie sie sich küssten, berichtet die Sun. Jetzt soll Eyal in den "engen Kreis" der 28-Jährigen aufgenommen worden sein, sagt ein Insider dem Blatt. Gemeinsam sollen sie den Londoner Notting Hill Arts Club verlassen haben. Kurz zuvor hatte Rita darin noch ein kleines Konzert gegeben. Ein deutlicher Hinweis für den Insider: "Vas, Eyal und Ritas Schwester Elena waren die einzigen Leute, die sie beim Gig von der Bühne aus beobachteten. Das beweist, dass er bereits Teil ihres inneren Kreises ist."

Zusammengebracht haben soll die beiden kein anderer als Ritas bester Freund, der Modemagazin-Redakteur Vas J Morgan, wie die Quelle weiter berichtet. Eyal und Vas hätten sich bei der Reality-Show "Celebs Go Dating" kennengelernt. Vas habe gemerkt, dass Rita und Eyal perfekt zusammenpassen würden und die beiden einander vorgestellt. Ein Sprecher des "Love Island"-Stars habe jedoch bestritten, dass die beiden miteinander ausgehen.

Splash News Andrew Watt und Rita Ora auf einer Yacht

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Sängerin Rita Ora beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / eyalbooker Eyal Booker, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de