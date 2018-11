Das Brüder-Trio ist komplett! An diesem Wochenende werden Nick Jonas (26) und seine Priyanka Chopra (36) sich in Indien gleich zweimal das Jawort geben. Die Familie der Schauspielerin ist bereits vor Ort und der Sänger hat nun auch alle Lieben um sich versammelt: Während Nicks Bruder Joe Jonas (29) mit seiner Verlobten Sophie Turner (22) bereits Anfang der Woche angereist war, kam am Donnerstag endlich auch Kevin Jonas (31) mit seiner Frau in Jodhpur an.

Paparazzi entdeckten die beiden am Donnerstag, pünktlich zum Start der dreitägigen Feierlichkeiten, lässig gekleidet und gut gelaunt am Flughafen. Obwohl sie die Segnung des Brautpaars durch einen Priester verpasst haben, bei dem sowohl das Brautpaar als auch die Gäste traditionelle Gewänder getragen hatten, haben Nick und seine Frau noch ausreichend Gelegenheit, mitzufeiern. So zum Beispiel im Rahmen eines Rituals zu Ehren des Gottes Ganesha oder bei der Mehndi-Zeremonie, in deren Rahmen sich die Braut und die weiblichen Gäste Hände und Füße mit Henna-Tattoos bemalen lassen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten soll laut Daily Mail am Sonntag stattfinden, wenn Nick und Priyanka sich im Umaid Bhawan Palace in Jodphur einmal nach indischem, einmal nach christlichem Brauch vermählen werden.

Vor den beiden Hochzeitszeremonien findet noch eine offizielle Zusammenkunft der Familien statt. Spätestens bei diesem Treffen können die drei Jones-Brüder eine Reunion feiern; darüber hinaus hat Kevin die Gelegenheit, die Familie seiner Schwägerin Priyanka kennenzulernen.

Viral Bhayani / SplashNews.com Danielle und Kevin Jonas am Flughafen von Jodhpur

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra in Mumbai

SplashNews.com Sophie Turner und Joe Jonas

