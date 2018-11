Erst im Juli dieses Jahres gab Nick Jonas (26) seine Verlobung mit der Schauspielerin Priyanka Chopra (36) bekannt. Zu deren Hochzeit sind nun auch sein Bruder Joe (29) und seine Verlobte Sophie Turner (22) nach Indien gereist, um den werdenden Bräutigam bei all den hochzeitlichen Ritualen zu unterstützen: Bei einem traditionellen, indischen Brauch vor der eigentlichen Trauzeremonie präsentierten sich Joe und Sophie jetzt im passenden Outfit!

Bei der sogenannten Puja nahm natürlich auch das verliebte Turtelpaar am Geschehen teil und tauchte in traditionellen Gewändern zu den Feierlichkeiten auf. Vor allem Sophie strahlte in ihrem äußerst bunten Look und machte eine gute Figur neben ihrem Liebsten. Die beiden unterstützten Nick und Priyanka bei diesem Ritual, bei dem das noch unverheiratete Paar sich den Segen von einem Priester holt.

Erst vor Kurzem präsentierte sich die gesamte Familie der indischen Schauspielerin mit Nick und seinem Bruder Joe sowie Sophie auf einem goldigen Instagram-Schnappschuss. In totaler Harmonie fiebern alle den kommenden Ereignissen entgegen und feierten sogar in Priyankas Heimat Thanksgiving zusammen.

