Elena Miras (26) schwelgt im Mama-Glück! Vor ein paar Monaten wurden die TV-Bekanntheit und ihr Freund Mike Heiter Eltern einer niedlichen Tochter. Im August kam das erste Baby der beiden ehemaligen Love Island-Teilnehmer zur Welt – und seither ist die kleine Aylen der absolute Mittelpunkt im Leben des Paars. Mit einem rührenden Social Media-Post brachte Reality-Darstellerin Elena nun ihre tiefen Muttergefühle zum Ausdruck.

"Mein Leben", schrieb sie zu einem Bild mit Aylen auf Instagram. Auf dem Foto hält sie ihr Baby fest in den Armen, küsst es zärtlich und macht in ihrem Posting klar, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Augenblick mit seinem Nachwuchs zu genießen. "Die Zeit rennt mir davon, schon 17 Wochen bist du bei uns. Jeder Moment ist speziell und unvergesslich. Jeden Tag entdeckst du was Neues und ich finde es einfach wunderschön, es mit dir erleben zu dürfen", schrieb die 26-Jährige.

Auch Papa Mike ist komplett im Baby-Modus und bekommt gar nicht genug von seiner schnuckeligen Tochter. Als die kleine Familie vor Kurzem gemeinsam Urlaub in der Türkei machte, schwebte der Reality-Star geradezu im siebten Papa-Himmel: Er schnappte sich die kleine Aylen und legte ein süßes Tänzchen mit ihr hin!

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihr Baby Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, November 2018

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Töchterchen Aylen, November 2018

