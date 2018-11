Kate Hudson (39) schwebt nicht nur im Mutterglück, sondern hat auch Großes mit ihrem After-Baby-Body vor! Die Schauspielerin und ihr Partner Danny Fujikawa (32) wurden am 2. Oktober Eltern der kleinen Rani Rose – das erste Mädchen für die frischgebackene Dreifach-Mama. Seit ihrer Geburt steht das Kind im Mittelpunkt der Social-Media-Kanäle ihrer Mom, doch das soll sich in Zukunft ein wenig ändern: Knapp zwei Monate nach der Entbindung zeigt Kate ihre Körpermitte völlig unverhüllt im Netz!

Auf dem Schnappschuss auf Instagram präsentiert sich die 39-Jährige ungeschminkt – nur mit einer Leggings und einem Sport-BH bekleidet. Glücklich und eigentlich schon wieder in Topform strahlt sie zudem in die Kamera. Verbunden mit dem Posting ist auch ein kleines Baby-Update, denn unter dem Pic kommentierte sie: "Der Alltag mit unserem Baby läuft immer besser, deshalb kann ich auch wieder ein bisschen Zeit am Tag für mich nutzen. Ich habe viel recherchiert und probiere immer wieder neue Trainings-Methoden aus." Auch wenn ihr Mega-Bäuchlein jetzt verschwunden ist, will die US-Amerikanerin nämlich schnell zu ihrem Ausgangsgewicht zurück.

Und ein klares Ziel hat sie für dieses Vorhaben auch vor Augen – ihr Job zwingt sie zum Abnehmen: "Ich drehe im kommenden Frühjahr einen Film und will bis dahin elf Kilo loswerden!" Und auch die Bilderplattform soll die "Deepwater Horizon"-Darstellerin motivieren, denn ihre Reise zum gewünschten Gewicht möchte sie mit ihren neun Millionen Followern teilen und sich mit ihnen darüber austauschen.

Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson im September 2018

Getty Images Kate Hudson im Juni 2018

United Archives GmbH / ActionPress Kate Hudson bei den Golden Globe Awards

