Hat Rita Ora (28) ihr kurzes Single-Dasein etwa schon wieder an den Nagel gehängt? Erst im Herbst hatten die schöne Musikerin und ihr Boyfriend Andrew Watt (28) sich getrennt. Seitdem war es eher ruhig um das Liebesleben der Sängerin gewesen – nun scheint die Blondine sich aber einen echten Hollywood-Beau geschnappt zu haben: Rita soll jetzt mit The Amazing Spiderman-Star Andrew Garfield anbandeln!

Wie die britische Webseite The Sun berichtet, sollen die "Your Song"-Interpretin und der Schauspieler sich bereits in der Anfangsphase einer kuschligen Beziehung befinden. Ein Freund von Rita erklärte gegenüber dem Medium: "Rita hat bei ihren Freunden vor knapp einem Monat etwas über die beginnende Romanze durchblicken lassen. Jetzt ist es aber ernster geworden und sie sagt, sie haben jetzt etwas Echtes!" Leicht sei es jedoch nicht, ihren Flirt zu vertiefen – denn beide Künstler haben straffe Terminpläne. Trotzdem habe das Paar erst vor zwei Wochen gemeinsam die Evening Standard Theatre Awards in London besucht.

Andrew ist jedoch nicht der einzige Mann, der Berichten zufolge gerade an Rita knabbern soll: Vor wenigen Tagen hatten britische Medien der 28-Jährigen noch eine Turtelei mit UK-Love Island-Hottie Eyal Booker angedichtet. Gemeinsam mit Freunden hätten die beiden sich nach einem ihrer Konzert geküsst – Beweisfotos gibt es jedoch nicht.

Getty Images Rita Ora bei den VMAs 2018 in New York

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

WENN.com Eyal Booker, Teilnehmer der britischen Version von "Love Island"

