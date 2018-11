Kalter Konkurrenz-Kampf zwischen Sylvie Meis (40) und Victoria Swarovski (25)? Kein bisschen! Dabei werden die beiden TV-Stars ständig miteinander verglichen. 2018 wurde die Moderatorin mit niederländischen Wurzeln bei Let's Dance durch die Kristallerbin ersetzt und auch im kommenden Jahr wird die Österreicherin an der Seite von ihrem Allround-Kollegen Daniel Hartwich (40) durch die Sendung führen. Vor allem die Sylvie-Fans nahmen dem Sender diesen Austausch übel und Victoria genauestens unter die Lupe – die grämt sich allerdings keinesfalls darüber: Ihrer Meinung nach sei es sogar ein Kompliment, ständig mit Sylvie verglichen zu werden.

"Sylvie ist 'ne tolle Frau, sie ist eine hübsche Frau – also mich freut das natürlich", schwärmte die 25-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Mc Donald's Benefiz Gala in München. "Ich mag Sylvie wahnsinnig gerne. Wir verstehen uns supergut und sie war auf meiner Hochzeit. Deswegen ist das eigentlich nur ein Kompliment", plauderte sie weiter aus. Und auch Sylvie hat keinen Grund, ihrer Zeit bei "Let's Dance" hinterherzutrauern – immerhin hat sie mit ihrem eigenen Format Sylvies Dessous Models und ihrem Job als Jurorin bei Das Supertalent zurzeit alle Hände voll zu tun.

Daraus, dass die beiden Damen privat blendend miteinander auskommen, machen sie kein Geheimnis. Erst bei der After-Show-Party der Place to B Awards in Berlin tanzte das Power-Duo die Gerüchte um einen möglichen Zickenkrieg einfach weg. Bis über beide Ohren strahlend und Hand in Hand schwangen die zwei blonden Ladys die Hüften, posierten für gemeinsame Fotos und prosteten sich mit Champagner zu.

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

WENN.com Sylvie Meis und Victoria Swarovski bei den Place to B Awards 2018

