Sylvie Meis (40) und Victoria Swarovski (25) tanzen die Zicken-Gerüchte weg! Anfang des Jahres hatte die Kristallerbin ganz überraschend die Moderations-Nachfolge des Models bei Let's Dance angetreten. Daraufhin herrschte angeblich dicke Luft zwischen den beiden Frauen – schließlich hatte Sylvie die Show nicht freiwillig verlassen. Dass sie aber alles andere als verfeindet sind, machten die beiden Frauen nun ganz deutlich: Bei einer Preisverleihung schwangen sie gemeinsam ganz ausgelassen das Tanzbein!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen Sylvie und ihre Nachfolgerin am vergangenen Samstag bei der After-Show-Party des "Place to B"-Awards in Berlin. Über beide Ohren strahlend und Hand in Hand schwingen die beiden Frauen darauf die Hüften, posieren für gemeinsame Fotos, prosten sich mit Champagner zu und machen ganz deutlich: Hier gibt es keinen Zickenkrieg!

Die Zuneigung zu ihrem blonden Vorbild hatte Vicky schon vor Beginn der Show im vergangenen Dezember zum Ausdruck gebracht – denn schon damals hatte die frühere Teilnehmerin des Formats beteuert, ein gutes Verhältnis zu Sylvie zu haben: "Wir sind gute Freunde. Sie war auf meiner Hochzeit. Das war die Entscheidung von RTL!", erklärte Victoria gegenüber Bunte.

Starpress/ Wenn.com Sylvie Meis und Victoria Swarovski beim Place to B Award

Starpress/ Wenn.com Sylvie Meis und Victoria Swarovski beim Place to B Award in Berlin

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

