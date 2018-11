Im Januar geht das große Krabbeln wieder los – das Dschungelcamp geht in die 13. Runde. Zum Leiden aller Fans sind die Kandidaten der nächsten Staffel noch immer nicht bekannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass nicht bereits wie wild gemunkelt wird. Auf der Liste der möglichen Teilnehmer steht eine Reihe von Promis, unter anderem auch Bachelor in Paradise-Star Evelyn Burdecki (30). Wird die Blondine im kommenden Jahr tatsächlich in die Freiluft-WG ziehen?

Im Interview mit Promiflash bei der Weltpremiere von "100 Dinge" in Berlin vermutete TV-Star Tanja Tischewitsch (29) jedenfalls: "Es gibt immer eine Tussi, die vorne auch viel hat. Ich weiß nicht wer, aber ich bin mir sicher, dass eine sexy Lady mit einer tollen Figur dabei sein wird." Dann fiel der Brünetten ein: "Ich habe gehört, Evelyn Burdecki ist dabei. [...] Wenn sie dabei ist, dann wünsche ich ihr ganz, ganz viel Glück, weil ich liebe sie!" Na, wenn diese Spekulationen bereits zu den Promis durchdringen, muss das ja etwas heißen, oder?

Für viel Entertainment würde Evelyns Einzug in den australischen Urwald jedenfalls sorgen: Angeblich zieht nämlich auch ihr Ex Domenico De Cicco in den Dschungel! Wer aber höchstwahrscheinlich nicht teilnehmen wird, ist Daniela Büchner (40) – die Witwe des verstorbenen Goodbye Deutschland-Stars Jens Büchner (✝49) wird vermutlich erst 2020 die Natur Australiens erkunden.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Sternchen

WENN.com Tanja Tischewitsch auf dem Produzenten-Sommerfest in Berlin

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

