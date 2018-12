Jetzt ist Entspannung angesagt! Hinter Chrissy Teigen (33) und John Legend (39) liegen ein paar anstrengende Tage: Sie organisierten für ihre Familien nicht nur ein aufwendiges Thanksgiving-Dinner, sondern sie standen auch für die Sendung "A Legendary Chrsitmas with John and Chrissy" vor der Kamera. Kein Wunder, dass die Zweifach-Eltern nun etwas Zeit für sich benötigten: Zusammen mit Tochter Luna (2) machten sie einen Ausflug nach Mexiko!

Das glückliche Trio wurde am Flughafen von Cabo San Lucas von Paparazzi abgelichtet – und machten während ihres Trips einen herrlich normalen Eindruck: Chrissy zeigte sich ungeschminkt und leger in Leggins, Schlappen und Jeansjacke. Zu dem entspannten Look passte ihr Messy Bun perfekt. John präsentierte sich als Super-Daddy und trug sein Töchterlein Luna die meiste Zeit auf den Schultern Huckepack. Andere Fotos zeigen die Zweijährige fröhlich neben ihren Eltern herumtapsend. Einer fehlte jedoch: Chrissy und Johns Baby Boy Miles. Laut Daily Mail soll der Mini-Spross zu Hause bei seiner Großmutter geblieben sein.

Lunas und Miles' Oma Vilailuck – Chrissys Mom – hatte vor Kurzem einen guten Grund zu feiern: Die gebürtige Thailänderin ist seit Ende Oktober offiziell US-Amerikanerin. Diesen Meilenstein hielt ihre Tochter mit einem Video fest, das sie anschließend via Social Media teilte.

CLASOS / MEGA Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

CLASOS / MEGA John Legend mit seiner Tochter Luna

CLASOS / MEGA Chrissy Teigen und John Legend mit ihrer Tochter Luna

