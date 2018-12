Keine Lust auf Sport? Das kennt auch Fitness-Influencerin Lisa G. (22). Durch ihre Transformation vom schlanken Mädchen zur Athletin hat sich die Ex-GNTM-Kandidatin in den vergangenen Jahren zu einem erfolgreichen Fitnessmodel gemausert. Das Ergebnis ihres harten Trainings teilt die ehemalige Busenfreundin von Gina-Lisa Lohfink (32) seither immer wieder stolz mit ihren zahlreichen Followern im Netz. Jetzt gestand die 22-Jährige allerdings: Auch sie hat ab und an mit ihrem inneren Schweinehund zu kämpfen!

Mit einem Schnappschuss ihrer knackigen Kehrseite machte die Blondine ihren Fans auf Instagram nun ein ehrliches Geständnis: "Natürlich habe ich auch Phasen, wo ich weniger motiviert bin und dementsprechend auch mal weniger als sonst trainiere", musste sie zugeben. Letztendlich sei sie aber überzeugt davon, dass der Sport immer ein Teil ihres Lebens bleiben werde – nicht nur ihrer Figur zuliebe, sondern vor allem aus Leidenschaft. Doch aller Anfang ist schwer, das weiß auch Lisa: "Ich denke, die größte Überwindung ist es anzufangen."

Die nötige Motivation bekommt sie sicherlich auch von ihren Anhängern! In den sozialen Medien wird die Kölnerin regelmäßig mit Komplimenten von ihren Followern überschüttet. Auch beim Anblick ihrer aktuellen Aufnahme kamen ihre Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Du siehst toll aus, Maus", "Heftiges Bild" oder "Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll", lauteten nur drei der zahlreichen überschwänglichen Reaktionen.

Instagram / lisa__official Lisa G. in Dubai

Anzeige

Instagram / lisa__official Lisa G. in Berlin

Anzeige

Instagram / lisa__official Lisa G., Fitness-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de