Gute Freunde helfen sich untereinander – das Motto gilt auch für internationale Promis wie Ellen DeGeneres (60) und Julia Roberts (51)! Kaum zu glauben, aber die ehemalige "Pretty Woman"-Darstellerin hat erst dieses Jahr Instagram für sich entdeckt – im Juni postete die Schauspielerin ihr erstes Pic auf der Foto-und Videoplattform. Als Social-Media-Neuling bekommt die 51-Jährige Hilfe von einer Person, die schon länger im Netz regelmäßig aktiv ist: TV-Moderatorin Ellen!

Julia hat aktuell knapp über drei Millionen Follower auf Instagram – diese Zahl könne sich nur durch eine Maßnahme erhöhen, fing Ellen ihr Web-Einmaleins in ihrer Talksendung The Ellen Show an. Sie müsse nackt posieren, scherzte die 60-Jährige. "Aktuell sind die Kardashians sehr beliebt", fügte sie hinzu, bevor sie ein Mega-Fake-Dekolleté um Julias Hals band. Ellen hatte noch weitere Tipps für die Oscar-Gewinnerin: Beliebt seien auch Bilder mit Essen, Rückblick-Fotos und Selfies mit berühmten Freunden.

Nachdem die beiden alle Beispiele in der Talkshow einmal durchgespielt hatten, war sich Julia nicht sicher, ob die Blondine wirklich hilfreich gewesen war: "Ich habe das ungute Gefühl, ich verliere Follower", gab die Strahlefrau am Ende der Insta-Nachhilfestunde zu.

