Cheryl Cole (35) leuchtete mit ihren Pailletten um die Wette! Nach ihrem Comeback-Flop und einem desaströsen Auftritt bei X Factor heimste die Sängerin scharfe Kritik ein. Außerdem landete ihre neue Single "Love Made Me Do It" nur auf dem 19. Platz der UK-Charts. Trotzdem schien sich das ehemalige Girls Aloud-Mitglied nicht verstecken zu wollen. Ganz im Gegenteil: Bei einem Konzert zog Cheryl in einem hautengen Glitzer-Body alle Blicke auf sich!

Nach ihrer vierjährigen Pause gab die 35-Jährige am Sonntagabend ihr erstes Konzert bei Hits Radio Live in Manchester. Für ihre Show hatte sich Cheryl richtig in Schale geworfen: Die Mutter eines Sohnes trug einen langärmligen, mit schwarzen Pailletten besetzten Body. Ein funkelndes Highlight setzten bunte Federn, die an den Seiten der Oberschenkel angebracht waren. Ihren sexy Look hatte die Britin mit einer schwarzen Netzstrumpfhose abgerundet.

Ab jetzt wird Cheryl wohl wieder öfter in schrillen Outfits auf großen Bühnen performen. Ihr nächstes Konzert steht schon fest: Am 9. Dezember tritt sie in der O2 Arena in London auf.

Mark Kaye/WENN.com Cheryl Cole in Manchester 2018

Graham Finney/WENN Cheryl Cole in Manchester 2018

