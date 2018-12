Hailey Bieber (22) weiß, wie man die trübe Jahreszeit aufhellt! Der Modegeschmack der Blondine scheint sich seit dem erneuten Beginn ihrer Beziehung mit Ehemann Justin Bieber (24) deutlich verwandelt zu haben: Während es zuvor noch auf schicke Kleider oder eng anliegende Röcke gesetzt hatte, wählte das Model zuletzt immer öfter den Schlabber-Look. Dass man aber auch in entspannter Kleidung wortwörtlich strahlen kann, bewies Hailey nun in Los Angeles – und wehrte sich im Neon-Look gegen das Schmuddelwetter!

Paparazzi-Bilder zeigen die 22-Jährige jetzt beim Verlassen eines Friseursalons in West Hollywood. Mit einem schlichten Regenschirm schützt die US-Amerikanerin sich dabei vor dem Schauer – viel auffälliger ist dagegen aber das grelle Outfit der Influencerin. In einer Kombi aus neongrünem XL-Shirt und einer weiten Jogginghose in der gleichen Farbe blendet Hailey den Betrachter beinahe. Wie sehr ihr eigener Style ihr gefällt, unterstrich die Nichte von Alec Baldwin (60) auch auf Instagram: Ganz stolz präsentierte sie dort ein Spiegel-Selfie, das ebenso hell ins Auge sticht.

Mit diesem Textmarker-Aufzug hätte Hailey zudem fast von einem kleinen, aber bedeutsamen Accessoire abgelenkt: Ganz deutlich blitzt an ihrem Hals eine dicke Glitzerkette, die den Schriftzug "Bieber", und damit Haileys neuen Nachnamen, trägt.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in einem neonfarbenen Outfit

Instagram / haileybieber Hailey Baldwins Kette

