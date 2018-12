Was für eine süße Überraschung! Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) wurden Anfang des Jahres Eltern einer kleinen Tochter. Stormi ist der ganze Stolz des Paares. Doch Papa Travis bekommt seine Prinzessin derzeit nur selten zu Gesicht, denn der Rapper tourt gerade durch die USA. Doch Kylie machte ihrem Liebsten nun eine besondere Überraschung: Gemeinsam mit Baby Stormi besuchte sie Travis während seiner Tour!

Nach einem Auftritt in New Jersey zog der Musiker sofort weiter nach Manhattan, wo der nächste Gig stattfinden sollte. Auf dem Weg dorthin begleiteten ihn seine hübsche Partnerin und seine niedliche Tochter. Kylie teilte bei Instagram Bilder und Videos die zeigen, wie sie ihrem Liebsten beiseite stehen. Travis schien von dieser liebevollen Geste so gerührt, dass er nur noch Augen für seine Familie hatte. Wie Daily Mail berichtet, soll Kylie kürzlich ein kurzes Video veröffentlicht haben, der Travis auf der Bühne zeigt, wie er rührende Worte an seine kleine Familie richtet. "Meine schöne Frau – sie kam her und meine schöne Tochter ist auch hier. Ich liebe euch so sehr", soll der 26-Jährige in dem Clip gesagt haben.

Eine rührende Liebeserklärung – durch die die Gerüchte lauter wurden, Kylie und Travis seien mittlerweile schon verlobt. Offiziell bestätigt hat das Paar zwar noch nichts, aber angeblich soll Kylie beim Auswählen eines Ringes gesichtet worden sein.

Instagram / kyliejenner Foto von Travis Scott und Stormi Webster auf Kylie Jenners Instagram-Kanal 2018

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

ROL/X17online.com/ActionPress Kylie Jenner und Travis Scott in Calabasas, Kalifornien

