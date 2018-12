Er begleitet Eva Longoria (43) überall hin! Vor fünf Monaten bekam die Schauspielerin zusammen mit ihrem Mann José Antonio Bastón (50) den ersten gemeinsamen Nachwuchs: Sohnemann Santiago Enrique erblickte das Licht der Welt. Seit der Geburt lässt die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin die Netzgemeinde an ihrem Mutterglück teilhaben und verzückt ihre Follower regelmäßig mit niedlichen Baby-Schnappschüssen. Auf dem neuesten Pic grüßte die brünette Beauty mit ihrem Sprössling von der Arbeit!

Das Bild zeigt die stolze Mami mit ihrem Spross am Set der US-Sitcom "Black-ish", für die Eva schon in mehreren Episoden Regie führte. Während die 43-Jährige über das ganze Gesicht strahlt, scheint Baby Santiago ganz vernarrt in die Filmklappe zu sein. "Ich denke, ich habe unseren neuen Regisseur gefunden", kommentierte der Schauspielstar die zuckersüße Momentaufnahme auf Instagram. Die Fans waren von dem Mutter-Sohn-Anblick jedenfalls hellauf begeistert: "Er ist so hübsch", "Süße Familie" oder "Er sieht dir immer ähnlicher", lauteten nur drei der zahlreichen überschwänglichen Reaktionen.

Nicht zum ersten Mal hatte die gebürtige Texanerin den kleinen Fratz bei ihrer Arbeit im Schlepptau. Bereits vor rund zwei Monaten zeigte Eva in ihrer Instagram-Story, wie ihr Söhnchen am Set der Fernsehserie "Grand Hotel" auf ihrem Schoß saß. Würdet ihr euch über noch mehr Baby-Fotos freuen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago Enrique

Instagram / evalongoria Santiago Enrique Bastón

