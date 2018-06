Es konnte wirklich jede Minute passieren! Das Warten für Desperate Housewives-Star Eva Longoria (43) hat endlich ein Ende. Im vergangenen Dezember hatte die Schauspielerin die freudige Baby-News verkündet. In den letzten Wochen war die hochschwangere Powerfrau nicht zu stoppen und gönnte sich keine Pause. So zierte sie zuletzt mit einem XXL-Bauch noch ein Cover. Jetzt wird sich Eva wohl doch erst mal eine kleine Auszeit nehmen: Sie und Ehemann José Antonio Bastón (50) sind Eltern geworden!

"Wir sind so dankbar für diesen wunderbaren Segen", schwärmten die beiden gegenüber HOLA! USA. Eva und José verrieten noch weitere Details: Ihr Sohn hört auf den Namen Santiago Enrique Bastón und wurde am Dienstag, den 19. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles geboren. Ihr Mini-Schatz wog bei seiner Geburt knappe drei Kilo.

Das Paar teilte nicht nur sein Glück mit der ganzen Welt, sondern direkt ein erstes Bild ihres Nachwuchses, denn Santiago hatte bereits sein erstes Fotoshooting für das Magazin. Auf dem Pic ist die frischgebackene Mutter zu sehen, die ihren kleinen Jungen liebevoll an sich drückt. Das Gesicht von Santiago bleibt bisher noch verborgen.

Splash News José Antonio Bastón und Eva Longoria in Beverly Hills

Instagram / evalongoria Eva Longoria im Juni 2018

AdMedia / Splash News Eva Longoria beim Women's Empowerment Luncheon in L.A.

