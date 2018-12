Haben seine Fans die neuen Entwicklungen Hailey Bieber (22) zu verdanken? In den vergangenen Monaten kursierte ein Gerücht, das Justin Biebers (24) Groupies in Angst und Schrecken versetzte: Der "Baby"-Interpret solle angeblich seine Musikkarriere an den Nagel hängen wollen! Doch jetzt beruhigte der Kanadier seine Bewunderer im Netz, dass an den Schlagzeilen nichts dran sei und dass er bald wieder Songs produzieren werde. Dabei soll ihn eine ganz bestimmte Person unterstützt haben: Justin soll nur dank Hailey wieder im Aufnahmestudio stehen!

Das soll ein Vertrauter des Sängers nun HollywoodLife verraten haben. "Justin hat keinen Spaß gemacht, als er angedeutet hat, dass seine Musik schneller erscheint, als man denkt", berichtete der Insider. Der 24-Jährige habe gerade einen ganzen Nachmittag im Studio in Hollywood verbracht. "Dank Haileys Liebe und Unterstützung fühlt Justin sich besser, glücklich, stabil und kreativ und er ist aufgeregt, wieder neue Musik zu kreieren", erklärte die Quelle zudem.

Alles in allem scheint das Glück des Blondschopfs jetzt vollkommen zu sein. "Er kann es einfach kaum erwarten, neue Musik herauszubringen und ein großartiges Jahr 2019 mit seiner Braut an seiner Seite zu haben", schilderte Justins Kumpel weiter. Glaubt ihr, dass Hailey tatsächlich so einen positiven Einfluss auf ihn hat? Stimmt ab!

Xavier Collin/Image Press Agency Hailey Bieber in New York, 2018

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

Anzeige

EROTEME.CO.UK / MEGA Justin und Hailey Bieber in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de