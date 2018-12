Ein Anblick wie dieser bietet sich den Fans von Ed Sheeran (27) wahrlich nicht oft. Der Musiker ist bekannt dafür, sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Vor wenigen Monaten waren dann Gerüchte laut geworden, der Chartstürmer hätte seiner langjährigen Freundin Cherry Seaborn (26) klammheimlich das Jawort gegeben. Jetzt teilte der "Shape of you"-Interpret zum ersten Mal seit den Spekulationen ein süßes Paar-Pic mit seiner Liebsten – Ed und Cherry könnten nicht glücklicher aussehen!

Für das süße Duo ging es vor wenigen Tagen auf ein sportliches Date: Augen für die fußballerischen Ereignisse auf dem Rasen hatten die Turteltauben – trotz Trikots ihres Lieblingsvereins – aber nicht, wie ein Schnappschuss auf Instagram jetzt beweist. Strahlend schmiegt sich Cherry in die Arme ihres Schatzes, der lässig am Türrahmen steht und sie fest umklammert. Die verliebten Blicke machen klar: Ob Hochzeit oder nicht – Ed und Cherry genießen die Zeit miteinander in vollen Zügen.

Emotionale Worte richtet der Brillenträger aber wohl lieber persönlich an seine Herzdame. Eine ausladende Bildunterschrift gibt es zu dem Schnappschuss nämlich nicht. Seinen Post versah Ed lediglich mit den Worten "Junge und Mädchen". Viele Wörter sind bei den schmachtenden Blicken des Paares aber eigentlich auch gar nicht nötig...

Splash News Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

Anzeige

Valerie Macon / Getty Images Ed Sheeran bei den 59. Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige

Splash News Ed Sheeran und Cherry Seaborn in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de