Haben Ed Sheeran (27) und seine Liebste Cherry Seaborn (26) längst den Schritt vor den Altar gewagt? Im Januar machte die wunderbare Nachricht die Runde, dass der "Shape of You"-Interpret um die Hand seiner Partnerin angehalten hat. Die Verlobung hielt das Ausnahmetalent allerdings einige Wochen geheim! Ob er das jetzt auch mit seinem Jawort macht? In einem Interview gab Ed nämlich jetzt einen eindeutigen Hinweis, seine Cherry bereits geheiratet zu haben!

Access Hollywood traf Ed zum Interview und Journalist Scott Evans versuchte, endlich Heiratsdetails aus ihm herauszubekommen: Steht das Datum? Wo und wie soll die Zeremonie stattfinden? Statt eine Antwort zu geben, hob der 27-Jährige ganz einfach seine linke Hand, an deren Ringfinger ein dezenter goldener Ring blitzte – ist das etwa schon das Schmuckstück, mit dem sich Cherry und Ed die Ehe versprachen?! Sieht ganz so aus, als habe er einmal mehr die Öffentlichkeit gehörig an der Nase herumgeführt.

Wie Ed es geschafft habe, diese unfassbare Neuigkeit nicht direkt in alle Welt hinauszuschreien? "Ich mache generell Dinge nicht sehr öffentlich, aber danke für die Glückwünsche", konterte der Brite im Gespräch. Wann genau die Trauung stattgefunden haben soll, ließ der rothaarige Künstler aber offen. Verwunderlich ist diese Aktion nicht: Schon im März hatte der Brillenträger erklärt, dass es die Öffentlichkeit nicht erfahren würde, wann genau das Paar den Bund der Ehe eingeht.

FatPapSlim / Splash News Ed Sheeran und Cherry Seaborn in London

Anzeige

Instagram / Teddysphotos Ed Sheeran und seine Verlobte Cherry Seaborn

Anzeige

INFphoto.com / Splash News Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei einem Baseballspiel in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de