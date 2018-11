Kourtney Kardashian (39) fühlt sich rundum wohl in ihrer nackten Haut! Dass die älteste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans ganz gerne mal die Hüllen fallen lässt, zeigte sie bereits häufiger auf ihren Social-Media-Accounts: Ob im Urlaub im heißen Badeanzug oder komplett ohne Kleidung – die dreifache Mutter kostet es keine Überwindung, sich zu entblößen. Das bewies Kourtney nun auch in einer neuen Fotostrecke: Nur spärlich bekleidet präsentiert die Brünette stolz ihren knackigen Body!

Was für ein heißes Gerät – das dürften sich die Fans der 39-Jährigen beim Anblick des neuen GQ-Covers gedacht haben, das die mexikanische Ausgabe des Magazins jetzt auf Instagram veröffentlichte. In einem weißen Feinripp-Body blickt Kourt lasziv in die Kamera, ein weiteres Bild zeigt die Schwester von Kim Kardashian (38) in einem schwarzen Rollkragenpullover – ganz ohne Unterteil! "Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich bin zu Hause gerne nackt und ich denke, es ist wichtig, dass man ein positives Bild seines Körpers vermittelt!", erklärte Kourtney entspannt in der Zeitschrift.

Für die Exfreundin von Scott Disick (35) ist es nicht das erste nackige Titelblatt: Schon zu ihrem Geburtstag im April hatte sich Kourtney ausgezogen und unbekleidet vom Cover des V Magazins gestrahlt. Wie findet ihr die neuen freizügigen Fotos? Stimmt unten ab.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram/kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de