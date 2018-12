Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. In diesem Fall hofft derzeit Roger Mathews, und zwar auf eine Versöhnung mit seiner Noch-Ehefrau Jenni "JWoww" Farley (32). Sie hatte ihren Ex trotz der laufenden Scheidung an Thanksgiving zum gemeinsamen Zerlegen des Truthahns eingeladen – und ihre Kochkünste haben den Familienvater offenbar total überzeugt. Nun glaubt er fest daran, dass seine Beziehung doch noch zu retten ist.

"Roger war so dankbar, dass Jenni ihn an Thanksgiving eingeladen hat", berichtet ein Freund Rogers bei HollywoodLife und fügte hinzu: "Er hat an diesem Tag alles versucht, um der perfekte Vater und Partner zu sein. Als er zurückkam, war er mehr denn je davon überzeugt, dass seine Ehe noch zu retten ist." Außerdem soll er es als deutliches Zeichen sehen, dass Jenni ihn nach wie vor in Familien-Aktivitäten einschließe. Weihnachten, da ist sich der Informant sicher, plant Roger "alles zu geben, um sie und die Kinder zu verwöhnen".

Wie berechtigt seine Hoffnungen sind, bleibt allerdings offen. Eine Vertraute von JWoww stellte klar, der Reality-Darstellerin gehe es allein darum, ihren Kindern den Vater zu erhalten: "Dass sie ihn an Feiertagen und zu anderen Familien-Aktivitäten einlädt, was sie auch weiterhin vorhat, heißt aber noch lange nicht, dass sie die Scheidung stoppen will oder ihre Meinung geändert hat." Jenni und Roger hatten 2015 geheiratet und haben zwei Kinder. Seit September läuft die Scheidung.

Getty Images Roger Mathews, Meilani Alexandra, Jenni 'JWoww' Farley, Nicole 'Snooki' Polizzi, Giovanna Marie, Jio

Anzeige

Getty Images Jennifer "JWoww" Farley und Roger Mathews bei der "Jersey Shore Family Vacation"-Premiere

Anzeige

Getty Images Roger Mathews und Jennifer "JWoww" Farley 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de