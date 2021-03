Zuckersüße News für alle Jersey Shore-Fans! Seit April 2019 ist Jennifer "JWoww" Farley (35) nun schon mit dem Wrestler Zack Clayton Carpinello zusammen. Bereits im Jugendalter lernten sich die zwei Turteltauben damals kennen. Dennoch dauerte es einige Jahre, bis die 35-Jährige nach ihrer Scheidung von Roger Mathews mit dem Kampfsportler eine Beziehung einging. Jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt: Das Reality-Sternchen hat sich mit ihrem Liebsten verlobt!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die Beauty nun die freudige Nachricht und teilte einen Schnappschuss ihrer Verlobung. Auf dem Foto küssen sich die zwei Turteltauben und man erkennt deutlich den Ring an ihrem Finger. Für diesen besonderen Moment ließ sich der 26-Jährige auch etwas ganz Romantisches einfallen, denn er machte ihr den Antrag an einem besonderen Ort. "Am 27.2 habe ich auf dem Dach des Empire State Buildings 'Ja' gesagt", schrieb die Amerikanerin unter dem Beitrag. Und auch Zack zeigte in den Kommentaren, wie glücklich er mit seiner Liebsten ist: "Du bist mein für immer."

Neben zahlreichen Fans freuen sich auch viele Kollegen mit dem Reality-Star über die Verlobung: "Oh mein Gott! Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide", kommentierte beispielsweise die Stylistin Lauren D'Amelio unter dem Post. Das Model Kendra Wilkinson (35) meldete sich ebenfalls unter dem Beitrag zu Wort: "Aw, meine Glückwünsche!"

Getty Images Jennifer Farley, "Jersey Shore"-Darstellerin

BFA / Actionpress Jennifer Farley und Zack Clayton Carpinello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Jennifer Farley, Reality-TV-Star

