Jennifer Farley (33) alias JWoww begeistert mit einem süßen Bild ihrer Tochter Meilani (5)! Das Reality-TV-Sternchen hat aus der mittlerweile gescheiterten Ehe mit Roger Mathews zwei Kinder. Nach der ersten Tochter kam 2015 Sohnemann Greyson auf die Welt. Ihre zwei Kleinen zeigt der Jersey Shore-Star immer mal wieder auf ihrem Social-Media-Account. Und bei dem neuesten Bild fällt auf: Meilani ist total groß geworden!

Jenni teilte kürzlich auf Instagram ein Foto ihres kleinen Mädchens. In einem quietschgelben Kleid mit Krönchen und Zepter grinst die Fünfjährige in die Kamera. "Ich habe mich mit meiner Prinzessin verkleidet", schreibt die stolze Mama zu dem Schnappschuss. Auch ihre Fans können nicht glauben, wie die Zeit verflogen ist. "Sie ist so schnell groß geworden", kommentiert ein User, während ein anderer sogar findet, dass sie bereits aussehe wie ein Teenager.

Vom Vater ihrer Kinder ist die US-Amerikanerin seit dem Sommer geschieden – doch im Guten scheint das einstige Paar nicht auseinandergegangen zu sein. Zumindest bereut die 33-Jährige ihre Ehe, wie sie im November in Jersey Shore: Family Vacation offenbart hatte – dabei sprach sie sogar von dem "größten Fehler".

