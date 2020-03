In der neuen Staffel Jersey Shore kommen sich Jennifer Farley (34) und Pauly D ganz nah! Die beliebte US-amerikanische Reality-TV-Show geht mit einer neuen Staffel an den Start. Mit dabei sind auch in diesem Jahr Jennifer aka JWoww und Paul D. DelVecchio Jr. aka Pauly D. Und die beiden TV-Stars sorgen für ordentlich Gesprächsstoff: Zwischen der Brünetten und dem DJ geht es nämlich heiß her!

In einem ersten YouTube-Trailer zu der neuen Staffel ist zu sehen, dass die zwei Turteltauben nicht nur wie üblich miteinander flirten, sondern auch mehrmals herumknutschen. JWoow gibt in einem Gespräch mit Angelina Pivarnick (33) sogar offen zu: "Ich liebe Pauly." Der ist umgekehrt offenbar genauso an der Beauty interessiert und überlegt in einer anderen Szene, ob er Jennifer in ihrem Bett einen Besuch abstatten sollte: "Soll ich zu ihr gehen und es tun? Ich will es!"

Ob zwischen den beiden wirklich etwas läuft? Ein Insider soll gegenüber Hollywood Life verraten haben, dass die Schmuseeinheiten der beiden nichts zu bedeuten hätten: "JWoow und Pauly D haben schon immer viel miteinander geflirtet, aber sie gingen nie wirklich auf ein Date. Am Ende sehen sie sich als Familie und haben sich gegenseitig sehr gern." Nüchtern würden die beiden deshalb auch gar nicht miteinander rummachen.

Getty Images Jennifer "JWoww" Farley in New York City

Getty Images Nicole Polizzi und Jennifer Farley

Getty Images Jennifer Farley bei den People's Choice Awards 2018



