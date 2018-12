Hat Noah Centineo (22) etwa einen Promi-Crush? Seit einigen Monaten ist der heiße Netflix-Star in aller Munde! Durch seine kürzlichen Rollen in den Romantik-Streifen "To All the Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess Is A Loser" schaffte der Hottie sich in kürzester Zeit eine riesige Fanbase. Doch auf wen steht der Teenieschwarm eigentlich selbst? Noah scheint tatsächlich Gefallen an Selena Gomez (26) gefunden zu haben!

Das lässt zumindest diese Aktion nun vermuten: Auf einer Instagram-Fanpage der Beauty wurde kürzlich ein hübsches Schwarz-Weiß-Foto von Sel gepostet – darunter ließ Noah seiner Begeisterung freien Lauf: "Boah, sie ist umwerfend!", kommentierte der 22-Jährige die Aufnahme und setzte einen erstaunten Smiley daneben! Für die Fans, die seinen Kommentar schnell entdeckten, ein eindeutiges Indiz: "Noah steht auf Sel! Vielleicht wird das ja was! Die wären das schönste Paar der Welt!", freute sich ein User daraufhin.

Das war tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass Noah eine Schwäche für die Ex von Justin Bieber (24) andeutete! Im Interview mit dem Onlinemagazin Seventeen im vergangenen September schwärmte er bereits von ihr: "Selena Gomez scheint einer der coolsten Menschen überhaupt zu sein", erklärte er damals. Glaubt ihr, er ist ein bisschen in sie verknallt? Stimmt ab!

Frazer Harrison/Getty Images "Sierra Burgess Is A Loser"-Star Noah Centineo, August 2018

Frederick M. Brown/Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, September 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images "To All the Boys I've Loved Before"-Star Noah Centineo, August 2018

