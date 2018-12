Was dürfen die Royals sich schenken? In gut drei Wochen ist bereits Weihnachten – für Herzogin Meghan (37) ist es das erste Fest als offizielles Mitglied der Familie. Zwar konnte sie 2017 bereits an den Feierlichkeiten bei Queen Elizabeth II. (92) teilnehmen, gehört nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) nun aber auch richtig dazu. Wie in jedem Haushalt gibt es auch während des Festes auf Schloss Sandringham Geschenke, allerdings nur nach strengen Regeln.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, müssen Meghan, Harry und Co. sich an drei wichtige Grundsätze für die Bescherung, die entgegen der üblichen Vorgehensweise in Großbritannien bereits am Heiligen Abend und nicht am 25. Dezember stattfindet, halten. Prinz Philip (97), der Gatte der Queen, überwacht das Geschehen und bestimmt, wer wann sein Präsent öffnen darf. Weiterhin sollen die Familienmitglieder sich an das Motto "Je günstiger, desto besser" halten, was den Preis ihrer Gaben betrifft.

Die dritte Regel der Queen sorgte über die Jahre schon für einige Schmunzler. Eines der Pakete soll nämlich immer ein witziges Geschenk sein. So soll Prinz Charles (70) von Prinzessin Anne (68) bereits einen Toilettensitz aus weißem Leder bekommen haben. Herzogin Kate (36) gab Harry, als er noch keine Partnerin hatte, ein "Züchte dir deine Freundin"-Kit – eine Frauenfigur, die im Wasser größer wird.

Getty Images Die Royals beim Kirchgang an Weihnachten 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate bei einer Hochzeit 2011

Getty Images Die Royals beim "Trooping The Colour" 2018

