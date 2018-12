Als Teil der erfolgreichsten Girlgroup der 90er-Jahre schrieb sie Geschichte. Über ihre Zeit als Spice Girl veröffentlichte Victoria Beckham (44) 2001 auch ein Buch. Ihre Erinnerungen darin tauchen nun rechtzeitig zur Reunion-Tour der anderen vier Sängerinnen wieder auf, denn "Posh" wird nicht dabei sein. Einer der gemeinsamen Auftritte hinterließ allerdings bleibende Erinnerungen: Bei den Brit Awards 1997 dachte die heutige Star-Designerin, sie sei Opfer eines Attentats geworden!

Die Girlgroup performte gerade "Goodbye", als es plötzlich knallte. "Ich war so überzeugt davon, dass man auf mich geschossen hatte, ich suchte sogar nach Einschusslöchern", zitiert die Daily Mail aus Victorias Autobiografie "Learning to Fly". Der Grund für ihre Panik: Ihr Mann David und sie waren damals monatelang von einem Stalker verfolgt worden. Das Paar bekam Drohbriefe – und in einem davon stand, Vic würde bei der Award-Show sterben! Wie sich zum Glück schnell herausstellte, waren platzende Luftballons die Ursache für die vermeintlichen "Schüsse" gewesen. "Posh" weinte Tränen der Erleichterung und konnte den Song kaum beenden. Dann kam Will Smith (50) auf die Bühne und überreichte den Spice Girls ihren Brit Award.

Am nächsten Tag erschienen Fotos, die sie mit Tränen in den Augen zeigten. "Es hieß 'Posh wird emotional', weil sie annahmen, ich sei so gerührt, dass wir den Preis bekommen hatten", so Victoria.

